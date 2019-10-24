Нью-Йорк, США, 25 октября, 2019, 02:20 — ИА Регнум. Постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что именно совместные усилия Турции, России и США препятствовали появлению на севере Сирии террористического государства. Это заявление он сделал 24 октября в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

alexeyklyukin Турецкий флаг

Отметив, что 22 октября Турция решила прекратить операцию «Источник мира» после того, как дипломатические усилия привели к успешному результату, Синирлиоглу подчеркнул, что именно общие усилия Турции, России и США «не допустили появления террористического государства на севере Сирии».

«Мы бы хотели поблагодарить наших американских и российских друзей за признание наших законных беспокойств по поводу безопасности и готовность работать вместе с нами против Рабочей партии Курдистана, курдской партии «Демократический союз» и ее боевого крыла — «Сил народной самообороны», — сказал Синирлиоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, США ранее оказывали курдским вооруженным формированиям политическую и военную поддержку.

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