Ла-Пас, 25 октября, 2019, 01:54 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес по результатам подсчета 99,81% голосов побеждает в первом туре президентских выборов в Боливии. Об этом со ссылкой на информацию Высшего избирательного суда Боливии 25 октября сообщает агентство AFR.

Sebastian Baryli Эво Моралес

По данным избирательного суда, Моралес получил 47,06% голосов, его оппонент Карлос Меса — 36,52%.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Эво Моралес объявил о своей победе на выборах еще 24 октября, когда было подсчитано 98% голосов.

Выборы президента Боливии прошли в воскресенье, 20 октября.