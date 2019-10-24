Вашингтон, 25 октября, 2019, 01:33 — ИА Регнум. Джимми Картер, 39-й президент Соединенных Штатов, выписан из больницы после госпитализации с переломом костей таза, передает телеканал CNN.

National Archives and Records Administration Джимми Картер

«Бывший президент Джимми Картер выписан из больницы после лечения перелома костей таза в результате падения у себя дома», — говорится в сообщении.

Картера госпитализировали 21 октября, после того, как он упал в своем доме и получил перелом костей таза. Отмечалось, что у экс-президента США все равно было хорошее настроение, и он ждал выздоровления и возвращения домой.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Джимми Картер уже попадал в больницу с переломом бедра, который он получил на охоте. Его успешно прооперировали хирурги медицинского центре в штате Джорджия.