Вашингтон, 25 октября, 2019, 01:28 — ИА Регнум. Пентагон предполагает к 2023 году испытать стратегическую артиллерийскую систему с дальностью стрельбы до одной тысячи миль. Об этом 24 октября сообщает газета The Washington Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

Технологии пушки дальнего действия (SLRC) еще разрабатываются, но, по мнению экспертов Пентагона, такое высокоточное орудие, «меняющее правило игры», может оказаться решающим в конфликтах с таким потенциальным противником, как Китай.

Военные США обеспокоены усилиями, направляемыми Китаем на развитие военной стратегии A2AD — преграждение доступа и блокирование отдельных зон, — которая в случае полномасштабного вторжения китайских войск в Тайвань якобы поможет Китаю не позволить американским кораблям, самолетам, беспилотникам и сухопутным войскам оказать островному государству действенную помощь.

Новая артиллерийская система, как предполагают американские военные, может «обратить вспять парадигму» и нейтрализовать эти усилия потенциального противника.

Напомним, история создания сверхдальнобойных суперпушек тянется еще с начала 20-го века. А в ходе Второй мировой войны Гитлер инициировал создание чудо-орудий, способных поражать Лондон через Ла-Манш.

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