Асунсьон, 25 октября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. В 2019 году рост ВВП Парагвая сократится до 0,2%. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на Центральный Банк южноамериканской страны.

FF MM Асунсьон. Парагвай

Ещё в декабре 2018 года Банк прогнозировал рост парагвайской экономики на 4%. В апреле 2019-го, однако, данный показатель был скорректирован до 3,2%, а в июле — и вовсе до 1,5%.

В Банке отметили, что наибольшее падение переживают сельскохозяйственный сектор, а также производство электроэнергии, обрабатывающая промышленность и торговля.