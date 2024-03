Вашингтон, 25 октября, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить подписки во всех федеральных ведомствах на газеты The New York Times и The Washington Post, которые настроены против американского лидера, сообщает газета The Wall Street Journal.

Горящая газета

«Решение не продлевать подписку во всех федеральных ведомствах позволит сэкономить большие средства — сотни тысяч долларов американских налогоплательщиков», — цитирует газета пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм.

Отмечается, что американский президент потребовал от всех сотрудников своей администрации отписаться от вышеупомянутых газет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября президент США Дональд Трамп пригрозил американской телекомпании CNN судебным иском за лживое освещение его деятельности. Он намерен через суд взыскать возмещение ущерба в максимально возможном по закону размере.