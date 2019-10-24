Киев, 25 октября, 2019, 00:22 — ИА Регнум. Украина готова начать переговоры с Россией по вопросу о возврате Крыма по контроль Киева, заявила 24 октября пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

NASA Крым. Снимок из космоса

По её словам, украинская сторона готова обсуждать эту тему в любом формате, в том числе в рамках «нормандской четвёрки». При этом главной целью таких переговоров Киев видит «восстановление суверенитета Украины» над Крымом и Севастополем.

Напомним, что Крым вошёл в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. Референдум стал реакцией на государственный переворот, произошедший на Украине в феврале того же года.

Российские власти уже неоднократно заявляли, что вопрос с Крымом окончательно закрыт и не подлежит какому-либо обсуждению.