Красноярск, 25 октября, 2019, 00:11 — ИА Регнум. 13-летний подросток, пропавший накануне в Красноярске, найден полицией. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Подросток

Мальчик был обнаружен сотрудниками полка ППС городской полиции в одном из торговых центров Ленинского района Красноярска.

Где подросток провёл ночь не сообщается. Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства произошедшего и причины, по которым мальчик после школы не вернулся домой.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, подросток 2006 года рождения 23 октября не вернулся домой после окончания занятий в школе в районе ДК «1 мая». После обращения матери полиция организовала поиски, подключив к поисковым группам волонтёров из числа жителей района.