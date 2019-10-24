Анкара, 24 октября, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл данные о боевых потерях за время военной операции «Источник мира», проводившейся в октябре на северо-востоке Сирии.

Турецкие войска

Об этом 24 октября сообщает агентство Anadolu Ajansı.

По утверждению президента Турции, с 9 октября погибли семеро военнослужащих турецкой армии, а ещё 95 были ранены.

Кроме того, «Сирийская национальная армия», как в Анкаре называют вооружённые формирования из сирийских боевиков различных группировок, потеряла убитыми 96 человек и 374 ранеными.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция с 9 по 22 октября проводила на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира». Боевые действия велись главным образом против отрядов сирийских курдов.