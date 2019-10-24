Бейрут, 24 октября, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Протестующие в Ливане не намерены прекращать акции в Бейруте и других городах страны, несмотря на призыв президента Мишеля Ауна, 24 октября передает агентство Reuters.

Shohen books Протесты в Ливане

Несмотря на дождь, на улицы ливанских городов восьмой день подряд выходят тысячи протестующих. Демонстранты заявляют, что «не убеждены» призывом Ауна к диалогу.

«Мы хотим сказать Мишелю Ауну: мы думали, что мы ваши сыновья. Мы ждали вас восемь дней, и сегодня мы поняли, что это было напрасно» , — заявил выступающий Салам Затаари со сцены протестного митинга в Джал-эль-Дибе.

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