Минск, 24 октября, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Кандидата в депутаты палаты представителей Национального собрания Белоруссии, активистку оппозиционной кампанииПолину Шарендо-Панасюк лишили регистрации кандидатом в депутаты. Об этом сегодня, 24 октября, сообщило издание «Белорусские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Поводом для отмены регистрации стало выступление оппозиционерки на государственном телеканале «Беларусь 3»: 22 октября Шарендо-Панасюк заявила, что Белоруссия приобрела печальный статус «последней диктатуры Европы», и потребовала отставки Александра Лукашенко. Она намерена обжаловать в суде решение о лишении её регистрации.

«Формально выступление содержало призыв к свержению власти, оскорбление президента. Я считаю, что мое выступление на телевидении и на предвыборных пикетах вызвало резонанс в стране и в Бресте, они [провластные кандидаты] не выдержали бы реальной конкуренции», — сказала лишённая регистрации кандидат в депутаты ПП НС.

Ранее избирательные комиссии вынесли предупреждения кандидатам в депутаты Артёму Черняку,Арсению Чигирю,Ольге Николайчик, Оксане Юшкевич и Павлу Юхневичу за использование на агитационных стендах и плакатах лозунга «Колхозной диктатуре — баста».

Издание отметило, что в эфир государственной радиостанции «Радио Минск» не вышло обращение Оксаны Юшкевич. Не были выпущены в эфир выступления оппозиционных кандидатов Владимира Непомнящих и Ирины Давидович — они в своих выступлениях требовали импичмента Александра Лукашенко.

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