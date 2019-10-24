Анкара, 24 октября, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Министерство юстиции Турции занимается подготовкой запроса в адрес США о выдаче Мазлума Абди, командующего «Сирийских демократических сил» (SDF), заявил 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

BijiKurdistan Вооружённые курды

По мнению Эрдогана, Мазлум Абди является террористом, объявленным в розыск.

«Террорист, которого называют Мазлумом, объявлен нами в розыск, и США должны передать его нам. Я дал указание министру юстиции, чтобы он подготовил запрос о выдаче террориста Мазлума из США», — сказал турецкий президент.

При этом Эрдоган напомнил, что президент США Трамп переписывается с Абди и даже переслал его письмо президенту Турции вместе со скандально известным призывом «не быть дураком».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее курдские вооруженные формирования, также называвшиеся «Сирийскими демократическими силами» (SDF), действовали под прикрытием и при поддержке США.