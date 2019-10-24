Уфа, 24 октября, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Один человек погиб, пятеро, в том числе один ребёнок, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

ГУ МЧС РФ по Башкирии После ДТП

Авария произошла около 19:30 (17:30 мск) в Дюртюлинском районе, на 30-м километре автодороги Дюртюли — Суккулово. По предварительным данным, столкнулись два встречных легковых автомобиля, ВАЗ-2115 под управлением 29-летнего местного жителя и Chevrolet Cruze, за рулём которого находилась 38-летняя жительница Уфы.

В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-2115, четверо пассажиров, ехавшие в этом автомобиле, были доставлены в медучреждение. Был госпитализирован также ребёнок 12 лет, ехавший в автомобиле Chevrolet Cruze.

Обстоятельства и причины смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Ростовской области, в результате которого погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Погибшие не смогли выбраться из салона автомобиля, загоревшегося после ДТП.