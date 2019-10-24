Оппозиция поддержит выборы, когда ЕС даст отсрочку Brexit — Корбин
Лондон, 24 октября, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Лидер парламентской оппозиции Великобритании Джереми Корбин заявил, что его партия поддержит досрочные выборы только в том случае, если Брюссель согласится на отсрочку Brexit, 24 октября передает агентство Associated Press.
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«Если ЕС ответит завтра, мы и ответим завтра», — заявил Корбин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что будет добиваться досрочных выборов 12 декабря.
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