Лондон, 24 октября, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Лидер парламентской оппозиции Великобритании Джереми Корбин заявил, что его партия поддержит досрочные выборы только в том случае, если Брюссель согласится на отсрочку Brexit, 24 октября передает агентство Associated Press.

Brexit

«Если ЕС ответит завтра, мы и ответим завтра» , — заявил Корбин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что будет добиваться досрочных выборов 12 декабря.

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