Лима, 24 октября, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Жители одной из общин Амазонии на территории Перу были атакованы индейцами изолированного племени, вооружёнными луками и стрелами. Об этом 24 октября сообщил журналистам заместитель губернатора региона Мадре-де-Диос Джефферсон Гонсалес Эноки.

Цитата из к/ф «Зелёный ад». Реж. Элай Рот. 2015. США Индейцы

По предварительным данным, 150 членов изолированного племени вышли из джунглей и потребовали у жителей общины передать им продовольствие. В момент, когда жители общины передавали индейцам бананы, произошла атака. Один из местных жителей, 23-летний мужчина, был ранен стрелой в голову. Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего на месте, после чего он был госпитализирован.

Правительство Перу приняло решение об эвакуации жителей общины. Всего было эвакуировано 12 женщин и 22 ребёнка. Это сделано из опасения повторного нападения племени, которое, по неизвестным пока причинам, покинуло привычные для индейцев места.

Стоит отметить, что законы Перу запрещают любой контакт с членами изолированных племён Амазонии, которых, по разным подсчётам, проживает в джунглях от 12 до 15 тыс. человек. Такой запрет связан с тем, что иммунная система индейцев может быть неприспособленной к вирусам, привычным для современного человека.