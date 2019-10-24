Милан, Италия, 24 октября, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Модный дом Gucci проведет круизный показ в Америке, как это и было пять лет назад. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Gucci.com Cruise-2020

Первое круизное шоу креативного директора Gucci Алессандро Микеле проходило в Нью-Йорке, в Dia Art Foundation. Сейчас дизайнер вернется в Америку уже для представления новой коллекции Cruise-2021.

Стала известна дата показа — 18 мая, место пока остается загадкой. Напомним, что до этого шоу проходили на территории Вестминстерского аббатства в Лондоне, Капитолийского музея в Риме и Палаццо Питти во Флоренции.