Лос-Анджелес, США, 24 октября, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Известная модель и светская львица Ким Кардашьян совместно с личным визажистом Марио Дедивановичем планирует выпустить новую линию косметики марки KKW Beauty. Об этом сообщает FashionTime

Eva Rinaldi Ким Кардашьян

Новость стала известна после того, как в интернет попали фотографии со съемки рекламной кампании. Поклонники звезды пришли к мнению, что среди новинок будут помады, блески, карандаши для губ, а также абсолютно новая палетка теней.

Ким и Марио работают вместе более десяти лет, обучая подписчиков своих социальных сетей искусству визажа. Их первая коллекция «KKW X MARIO» была невероятно популярной.