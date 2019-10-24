Бейрут, 24 октября, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Ливана Саад Харири «приветствует» намерение президента страны осуществить перестановки в правительстве, 24 октября передает агентство Reuters.

En.kremlin.ru Саад Харири

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября президент Ливана Мишель Аун заявил о готовности к переговорам с протестующими и предложил начать перестановки в правительстве.

Протесты в Ливане продолжаются восемь дней подряд и являются самыми массовыми с «арабской весны» 2011 года.

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