Цхинвал, 24 октября, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил о провокационных действиях грузинской стороны, на сей раз подтвердив свое обвинение фактами. В службе заметили, что в рамках проводимых мероприятий по обеспечению безопасности на госгранице были зафиксированы незаконные действия грузинских правоохранительных и специальных служб. Об этом 24 октября сообщает информагентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу КГБ Южной Осетии.

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В комитете госбезопасности заметили, что грузинские власти дезинформируют свое население и представителей европейских структур относительно ситуации в районе села Уиста (Цнелис). Пограничники, охраняющие государственную границу, зафиксировали ряд нарушений, указали в КГБ.

Так, 23 октября в 13:15 грузинский военный беспилотник на высоте 700−800 метров зашел в воздушное пространство Южной Осетии со стороны населенного пункта Кода Хашурского муниципалитета и пролетел вглубь территории на несколько километров. 24 октября в окрестностях села Уиста Знаурского района югоосетинские пограничники задержали группу от миссии наблюдателей Евросоюза. Представители миссии сообщили погранслужбе, что «потеряли ориентировку и заблудились», поэтому попали на территорию республики. «Однако все они были оснащены новейшими приборами навигации, средствами наблюдения и радиосвязи, фото‑ и видеоаппаратурой», — заявили в КГБ.

По поводу грузинского блокпоста в районе села Уиста (Цнелис) в заявлении было замечено, что в настоящее время он «превращен в полноценный опорный пункт, используемый для организации и проведения подрывных действий».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 октября КГБ Южной Осетии выразил свою обеспокоенность действиями грузинских спецслужб на госгранице. В связи с этим комитет 23 октября высказал предположение о возможной подготовке Тбилиси к масштабной провокации на границе. 24 октября на данное заявление отреагировала Грузия. В Службе госбезопасности указали, что Цхинвал проводит «дезинформационную кампанию».

Напомним, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал объявил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. Вопрос не был решен и на встрече в рамках международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.