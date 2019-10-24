Тюмень, 24 октября, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Тюменский облизбирком считает провокацией информацию об уничтожении избирательных бюллетеней по выборам депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва вблизи микрорайона Войновка в Тюмени. Официальный комментарий председателя региональной избирательной комиссии Игоря Халина опубликован на сайте облизбиркома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Об обнаружении обгоревших избирательных бюллетеней раструбили в СМИ члены тюменского штаба Навального. Комментаторы подхватили новость, полагая, что данные бюллетени были якобы предназначены для «вбросов» на участках, хранились почти четыре года и были выкинуты за ненадобностью.

Информация о том, что «избирательные бюллетени после выборов хранятся в опечатанных мешках в течение пяти лет», является недостоверной, уверяют в тюменском облизбиркоме.

«Все избирательные бюллетени по выборам депутатов в Госдуму седьмого созыва были уничтожены всеми территориальными избирательными комиссиями Тюменской области в период с сентября по декабрь 2017 года», — заявил Игорь Халин.

Установить происхождение обгоревших избирательных бюллетеней, обнаруженных вблизи микрорайона Войновка, не представляется возможным, поскольку в них отсутствует информация о номерах соответствующих избирательных участков, не читается оттиск печати и подписи членов участковой избирательной комиссии, наличие которых предусмотрено законом.

По мнению облизбиркома, «часть данных избирательных бюллетеней могла быть в провокационных целях принесена и сожжена на месте обнаружения отдельными избирателями, которые выносили, в том числе по политическим соображениям, выданные им бюллетени для голосования на выборах депутатов Госдумы». На выборах в 2016 году только по 186-му одномандатному избирательному округу Тюмени был вынесен 151 бюллетень, сообщают в облизбиркоме.