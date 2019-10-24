Москва, 24 октября, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Галерея «Треугольник», что в центре современного искусства Винзавод в Москве, представила новый проект художника Данилы Ткаченко «Герои». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Gallerytriangle-ru.tilda.ws Экспонат выставки «Герои» художника Данилы Ткаченко

Все проекты Данилы Ткаченко имеют социально-политическое прочтение. В новом проекте художник показывает, как частная память подавлена, а то, о чем и как полагается помнить (и чему поклоняться) — монополизируется властью, тиражируется и закатывается в клише; фальсификация истории превратилась в штамп и одновременно в обвинение.

Как отмечают искусствоведы, Ткаченко ставит не космистский вопрос о тотальном воскрешении умерших — прошлое мертво — а вопрос о проактивной памяти, о создающей и додумывающей рефлексии. Это — про прорывающуюся к нам сквозь толщу забвения память, поданную так, чтобы гарантированно достучаться до равнодушного зрителя.

Выставка продлится до 29 ноября 2019 года.