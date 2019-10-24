Москва, 24 октября, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Предложения Германии по урегулированию в Сирии сделаны с большим опозданием, и её наблюдатели там уже не нужны, сообщил 24 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Минобороны России Оказание гуманитарной и медицинской помощи российским Центром примирения ВС РФ в Сирии

По его словам, Германия опоздала с предложением отправить в Сирию неких наблюдателей и инспекторов.

Напомним, ранее Берлин выступил с инициативой организовать новую зону безопасности на севере Сирии с участием более широкого круга стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Сочи Россия и Турция выработали меморандум о взаимопонимании в вопросах урегулирования на северо-востоке Сирии.

Меморандум позволил сохранить территориальную целостность Сирии, соблюсти интересы нацбезопасности Турции и вернуть под контроль Дамаска территории, ранее контролировавшиеся военными США и курдскими отрядами.