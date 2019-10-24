Бейрут, 24 октября, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Президент Ливана Мишель Аун пообещал протестующим «пересмотреть действующее правительство», 24 октября передает агентство Reuters.

shohen books Протесты в Ливане

«Мы обсудим, что мы можем сделать… не вызвав коллапса и хаоса» , — заявил Аун в обращении к участникам массовых протестов в Ливане.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент Ливана предложил протестующим начать переговоры. Массовые протесты в Ливане продолжаются больше недели.

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