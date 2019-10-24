Шри-Джаяварденепура-Котте, 24 октября, 2019, 22:02 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек погибли в результате наводнений, вызванных сильными дождями в Центральной и Северо-Западной провинциях Шри-Ланки. Об этом 24 октября сообщает агентство «Синьхуа».

Chandan Singh Наводнение в Индии

Разгул стихии коснулся в той или иной мере 8000 человек. Более 1600 человек были эвакуированы в более безопасные места.

Центр чрезвычайных ситуаций Шри-Ланки предупредил граждан о возможных оползнях в горных районах страны.

Сильные ливни, по данным метеорологов, будут продолжаться в течение нескольких ближайших дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупных стихийных бедствиях, вызванных сильными проливными дождями в странах Восточной Африки. Жертвами стихии стали уже 105 человек.