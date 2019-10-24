Аддис-Абеба, 24 октября, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Государственный департамент США и Вашингтонское юридическое общество выразили свою высокую оценку Эфиопии за ее важную роль в содействии установлению мира в восточноафриканском регионе. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

ИА REGNUM Северная Эфиопия

Исполняющий обязанности юрисконсульта Государственного департамента США Марик Стринг на церемонии чествования выразил свою признательность властям страны за проведение текущих реформ в Эфиопии и ее роль в усилиях по миростроительству во всем регионе Африканского Рога.

Посол Эфиопии в Соединенных Штатах Фыцум Арега со своей стороны поблагодарил организаторов церемонии в честь Эфиопии, которая является результатом прочных и исторических связей между Эфиопией и США.

Посол Арега подчеркнул неустанные усилия и приверженность Эфиопии кристаллизации проводимых реформ внутри страны и внесению своего важного вклада в миротворческие усилия и экономическую интеграцию региона.