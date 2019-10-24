Бейрут, 24 октября, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Президент Ливана Мишель Аун обратился к протестующим гражданам страны с призывом начать переговоры, 24 октября передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Президент Ливана Мишель Аун

«Я готов встретиться с вашими представителями… выслушать ваши конкретные требования» , — заявил Аун в обращении к протестующим.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины октября Ливан охвачен крупнейшими с «арабской весны» массовыми протестами.

Читайте также: Лидер христиан Ливана поддержал протестующих