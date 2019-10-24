Президент Ливана призвал протестующих начать переговоры
Бейрут, 24 октября, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Президент Ливана Мишель Аун обратился к протестующим гражданам страны с призывом начать переговоры, 24 октября передает агентство Reuters.
Kremlin.ru
Президент Ливана Мишель Аун
«Я готов встретиться с вашими представителями… выслушать ваши конкретные требования», — заявил Аун в обращении к протестующим.
Как сообщало ИА REGNUM, с середины октября Ливан охвачен крупнейшими с «арабской весны» массовыми протестами.
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