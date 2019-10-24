Тбилиси, 24 октября, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили от кампании «Вместе домой», которую инициировал несколько месяцев назад и проводил в виде встреч с грузинскими эмигрантами с целью подготовки возвращения вместе с ними в Грузию, перешел к новой кампании, которую назвал «В Грузии должен наступить рассвет».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Свою кампанию он активно освещает на собственной странице в соцсети Facebook, и на этот раз разместил на ней информацию о встрече с грузинской молодежью на озере в Ходосеевке Киевской области. Приехавших к нему на Украину юношей и девушек Саакашвили представил как молодых лидеров антиолигархического движения. Отметим, что среди участников этой встречи было немало знакомых лиц. Они также участвовали в устроенных после инцидента с российским депутатом Сергеем Гавриловым в Тбилиси антироссийских акциях протеста и во многих других организуемых по инициативе Саакашвили и его партии мероприятиях.

Обращаясь к этим молодым «лидерам», Саакашвили заявил, что нынешний правитель Грузии, олигарх Иванишвили «обязательно попытается сфальсифицировать предстоящие выборы или вообще отменить их». Экс-президент предупредил своих собеседников, что они должны быть готовы ко всему.

«Мы должны победить Иванишвили путем выборов, но если он будет действовать по другому сценарию, мы должны быть готовы ко всему, чтобы спасти Грузию!» — подчеркнул Михаил Саакашвили.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре после вступления в должность вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство, и тот смог легально поселиться на Украине, откуда был изгнан при Порошенко.