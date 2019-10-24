Сочи, Краснодарский край, 24 октября, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Современные отношения России со странами Африки должны базироваться на общих ценностях и взаимовыгодном сотрудничестве, не копируя действия Советского Союза на этом континенте, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочего завтрака с представителями африканских стран на форуме «Россия — Африка».

Kremlin.ru Саммит Россия – Африка

Об этом 24 октября сообщает официальный сайт Кремля.

Президент выразил благодарность за многочисленные упоминания роли СССР в судьбе африканских стран, свидетельствующие об исторической памяти.

«Здесь много было сказано о том, какую роль сыграл Советский Союз, да и Россия в становлении независимых африканских государств. Хочу вам высказать слова благодарности за эту историческую память. Для нас это тоже очень важно. Но вместе с тем нужно прямо сказать: прежние действия Союза были продиктованы или идеологическими соображениями, или соображениями и логикой геополитической борьбы в мире», — пояснил президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что теперь сотрудничество будет основываться на общности ценностей.

«Этот новый этап, новое качество должны быть основаны на общих ценностях. Мы едины в поддержке таких ценностей, как справедливость, равенство, уважение права народов самостоятельно определять свою судьбу», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи работает международный форум «Россия — Африка».