Минск, 24 октября, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Расстрел протестующих и сотрудников МВД на киевском Майдане в 2014 году был спланирован и организован Парубием, Пашинским и Саакашвили, сообщили на допросе в Генеральной прокуратуре Белоруссии исполнители расстрела, также известные под общим прозвищем «грузинские снайперы».

(сс) 12019 Снайпер

Об этом 24 октября сообщил на своей странице в Facebook киевский адвокат Александр Горошинский, сотрудничающий с адвокатской фирмой GORO legal.

Он указал, что допрос производился в официальном порядке, под протокол и видеозапись.

Генеральная прокуратура Белоруссии пошла навстречу запросу о международно-правовой помощи ГПУ, который инициировали адвокаты потерпевших сотрудников милиции в рамках уголовного расследования убийств сотрудников правоохранительных органов.

«Граждане Грузии подтвердили ранее данные показания, что расстрелы 20 февраля 2014 года были спланированы и организованы Пашинским, Парубием, Саакашвили, а также другими лидерами оппозиционных сил, с целью сорвать выполнение мирного соглашения, подписанного 21 февраля 2014 года между 4-м президентом Украины В. Януковичем и оппозицией, а также европейскими гарантами, и силовым путем захватить власть», — написал Александр Горошинский.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные власти Украины до сих пор не провели расследование массового расстрела людей на Майдане в Киеве в феврале 2014 года. Более того, основная часть вещественных доказательств, например деревья, в которые попала часть пуль, была уничтожена.