Челябинск, 24 октября, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Дополнительное финансирование Челябинской области из федерального бюджета возможно в том случае, если на уровне региона будут вовремя разрабатывать проекты и воплощать их в жизнь. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил на заседании облправительства.

Пресс-служба правительства Челябинской области Алексей Текслер заявил на заседании облправительства

«Перед каждым из вас стоит задача привлечения дополнительных средств из федерального бюджета, в целях компенсации в том числе того дефицита, о котором шла речь», — сказал глава Южного Урала.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году разница между расходами и доходами может составить 22 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние годы, ранее размер дефицита не превышал 20 млрд.

Власти Челябинской области надеются на дополнительные средства из федерального бюджета. Своими силами региону не справиться с гигантским дефицитом.