Главы МИД России и Турции обсудили реализацию меморандума по Сирии
Москва, 24 октября, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону вопросы реализации российско-турецкого меморандума о взаимопонимании и урегулировании на севере Сирии, сообщает 24 октября официальный сайт МИД РФ.
Подробности телефонного разговора не раскрываются.
«Министры обсудили ход реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турецкой Республики Тайипа Эрдогана в Сочи 22 октября. Условлено продолжить координацию усилий в целях скорейшей стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии», — указано в официальном сообщении МИД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, выработанный 22 октября в Сочи меморандум позволил остановить военную операцию Турции против сирийских курдов, вернуть под контроль Дамаска северо-восточные районы страны, а также гарантировать интересы нацбезопасности Турции.
В данный момент у сирийско-турецкой границы началось патрулирование военной полиции России.