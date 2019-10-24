Ереван, 24 октября, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян дал комментарий по поводу информации о намерении России направить ноту протеста Армении в связи со срывом оружейного тендера.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Ранее РИА Новости со ссылкой на некий документ сообщило, что РФ направит Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS (входит в группу «Промтехнологии»), и попросит министра обороны Армении Давида Тонояна урегулировать данную ситуацию.

«К сожалению, тема ORSIS-а по причине разнообразных анонимных источников и по непонятным мотивам изначально развивалась в неправильном направлении. Что касается заявления о возбуждении уголовного дела, как оказалось, там происходит совершенно иной правовой процесс», — цитируют Ованнисяна «Новости Армении».

Пресс-секретарь выразил сожаление, что эта тема сегодня вновь подвергается спекуляциям со стороны тех же анонимных источников.

Вместе с тем Ованнисян сказал, что пока идет правовой процесс, он воздержится от конкретных оценок того, какие в действительности происходили процессы и какова официальная позиция.

«Просто скажу, что на данный момент распространивший эту информацию источник всё перепутал, начиная с того, что материнская компания ORSIS-a и армянское представительство на данный момент являются структурами, представляющими разные правовые инструменты, и заканчивая тем, что ноты протеста, как правило, так не составляются, они не содержат просьбы разрулить ситуацию и вникнуть в детали», — подчеркнул пресс-секретарь.

Между тем, как пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации, информация СМИ о том, что Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, не соответствует действительности.

В сентябре текущего года ООО «Промтехнология» (материнская компания ORSIS) выступила с заявлением, что не подавала в суд на минобороны Армении из-за срыва тендера на закупку вооружений. В частности, адвокат и представитель ORSIS Александр Сирунян заявил, что их заявка на участие в закрытом периодическом тендере минобороны Армении на закупку крупной партии вооружений была отклонена оценочной комиссией на основании фальшивой аргументации.

Следственный комитет Армении 26 августа сообщил, что из-за срыва вышеупомянутого тендера на закупку вооружений было возбуждено уголовное дело по признакам части 1-й статьи 376-й (халатное отношение к службе) УК Армении.

В мае минобороны Армении впервые в своей истории объявило конкурс на поставку военной техники на сумму в несколько миллионов долларов. Удовлетворить квалификационные требования смогла только российская ORSIS. Вскоре стало известно, что тендер отменили без объяснения причин. ORSIS обратилась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему ее интересы в Армении, в результате чего был подан иск. О случившемся также извещен военный атташе посольства Армении в России.

ORSIS — часть группы «Промтехнология» — на протяжении нескольких лет поставляла Армении оружие, патроны и оптику.