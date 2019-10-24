Челябинск, 24 октября, 2019, 19:27 — ИА Регнум. В Челябинской области планируется резкое увеличение бюджетных расходов на спорт. В 2020 году они возрастут на 42%, сообщает пресс-служба губернатора.

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Такой показатель содержится в проекте бюджета. Средства предусмотрены для создания гражданам условий для занятийя физкультурой, а также для максимального вовлечения детей и молодёжи в этот процесс.

Кроме того, на 10% возрастёт финансирование сферы образования. Также будет рост по некоторым направлениям культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября проект бюджета утвердило облправительство. Порядка 70% бюджета составят масштабные соцрасходы.