Лондон, 24 октября, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил планируемую дату досрочных общенациональных выборов, 24 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Джонсон заявил, что предложит парламенту Великобритании провести выборы 12 декабря, чтобы выйти из тупика по Brexit.

По словам премьер-министра, дата 12 декабря даст парламентариям время до выборов, чтобы изучить законопроект о Brexit. В случае принятия даты парламент будет работать до 6 ноября.

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