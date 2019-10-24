Тегеран, 24 октября, 2019, 19:22 — ИА Регнум. 23 октября президент Ирана Хасан Рухани, выступая на правительственном совещании по налоговой политике, заявил, что налоги должны расходоваться прозрачно, и население должно понимать, зачем оно их платит. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Kremlin.ru Хасан Рухани

Президент призвал воспитывать «культуру налоговых выплат» у населения, чтобы люди не уклонялись от уплаты налогов, а имели полное понимание, на что их деньги расходуются. Хасан Рухани также призвал воздерживаться от «налогового гнета» малых предприятий, однако в то же время подчеркнул важность наблюдения за тем, чтобы они не уклонялись от выплат.

Комментируя деятельность Государственной налоговой администрации Ирана, президент подчеркнул, что в ХХI веке большинство выплат должно осуществляться в электронном виде, и количество личных визитов в налоговое органы должно быть сведено к минимуму.