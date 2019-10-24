Берлин, 24 октября, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что вторжение Турции в Сирию было «необоснованным» и поставило блок НАТО в «ужасное положение», 24 октября передает агентство Reuters.

Defense.gov Марк Эспер

«Турция поставила нас всех в ужасное положение… президент Эрдоган был зациклен на том, чтобы совершить вторжение под любым предлогом, и не было никакой возможности для нас начать войну с союзником по НАТО» , — заявил Эспер в ходе выступления в Фонде Маршалла в Германии.

Эспер отметил, что Турция движется в «неправильном направлении», но призвал союзников по НАТО «работать вместе, чтобы укрепить партнерство с Турцией».

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