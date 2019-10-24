Вашингтон, 24 октября, 2019, 18:57 — ИА Регнум. 24 октября США выступили с критикой решения Совета ЕС отложить начало переговоров с Албанией и Северной Македонией до весны будущего года.

Romania2019.eu Заседание Совета Евросоюза

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, критическая позиция США в связи с решением Совета ЕС была озвучена представителями США в НАТО в рамках заседания Атлантического совета, которое завершится завтра, 25 октября.

Так, бывший посол США в России и бывший генеральный секретарь НАТО Александр Вершбоу заявил, что блокирование начала переговоров станет причиной серьезного отката назад для обеих стран.