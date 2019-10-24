Брюссель, 24 октября, 2019, 19:04 — ИА Регнум. 24 и 25 октября в Брюсселе проходит саммит НАТО, в котором принимает участие и министр обороны Северной Македонии Радмила Шечеринска.

Nato.int Штаб-квартира НАТО

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе заседаний саммита Шечеринска представит доклад о позиции Северной Македонии относительно операций НАТО, обучения военного персонала, противостояния гибридным угрозам и увеличения расходов на оборону.

Напомним, после того как оставшиеся четыре страны ратифицируют протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, это западно-балканское государство станет полноправным участником Североатлантического альянса.