Санкт-Петербург, 24 октября, 2019, 18:38 — ИА Регнум. В Петербурге арестован водитель маршрутки Сапарбек Темирбаев, совершивший в воскресенье, 20 октября, столкновение с трамваем, в результате чего пострадали 16 человек. Ранее в отношении этого водителя было возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ДТП с маршруткой в Петербурге

По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти 24 октября решением суда в отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе Главка МВД.

Напомним, грубо нарушив правила дорожного движения, водитель спровоцировал аварию с трамваем на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. После удара о трамвай маршрутка перевернулась набок. В ДТП пострадали 15 пассажиров, находившихся в маршрутке, в том числе трое детей. По имеющимся данным, водитель маршрутного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофора.