Эль-Камышлы, Сирия, 24 октября, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Российская военная полиция впервые провела патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы по маршруту Камышлы — Абуда, сообщает 24 октября пресс-служба Минобороны России.

Минобороны России Военная полиция России в Сирии

Уточняется, что протяжённость нового маршрута патрулирования превышает 60 км.

Основные задачи патрулей военной полиции РФ состоят в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка в назначенных районах, а также в содействии выводу курдских отрядов самообороны из 30-км зоны, примыкающей к границе с Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование зоны у турецко-сирийской границы российской военной полицией является одним из элементов меморандума России и Турции об урегулировании ситуации на севере Сирии. Выработанный 22 октября меморандум обеспечил прекращение военной операции Турции на севере Сирии.