Белград, 24 октября, 2019, 19:07 — ИА Регнум. 24 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти в Приштине прибегли к невиданной лжи для того, чтобы оклеветать Сербию:

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Такой политической клеветы мир ещё не видал. Такой немереной дозы (лжи, прим. переводчика), примененной для того, чтобы обвинить нормальную страну, ещё не было видано. И после этого эксперт Курти (Альбин Курти, будущий премьер-министр Косово) говорит о нормализации отношений с Сербией».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич намерен говорить о «симулированном» отправлении перед ООН в следующем году.

Президент Сербии заявил, что не понимает, для чего Косово разыгрывает весь этот фарс.