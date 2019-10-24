Челябинск, 24 октября, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Собственные доходы бюджета Челябинской области в 2020 году будут более чем на 40% состоять из налога на прибыль. Такая цифра заложена в проекте главного финансового документа региона, который утвердило областное правительство.

Андрей Грук ИА Красная Весна Бюджет

Ещё более трети всех доходов ожидают от налога на доходы физических лиц. Третье место занимает налог на имущество, его доля будет 9%, а четвёртый — акцизы (8%).

Как сообщало ИА REGNUM, объём собственных доходов планируется в размере 139,6 млрд рублей. В целом же доходы ожидаются в сумме 175,4 млрд. При этом расходы, судя по проекту бюджета, будут на отметке 197,4 млрд.