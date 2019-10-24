Токио, 24 октября, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Заместитель председателя КНРВан Цишань, совершающий поездку по ряду зарубежных стран в качестве спецпосланника партийно-государственного лидера страныСи Цзиньпина, прибыл в Токио, где принял участие в церемонии интронизации нового императора ЯпонииНарухито. В рамках визита он провел встречу с японским премьер-министромСиндзо Абэ, сообщает сегодня, 24 октября, Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Ван Цишань обратил внимание Синдзо Абэ на ряд его договоренностей с лидером КНР, достигнутых в июне 2019 года в ходе двусторонних переговоров на высшем уровне в Осаке, на полях саммита «Группы двадцати». Четыре подписанных тогда документа определили «дорожную карту» развития двусторонних связей, которой, по его словам, необходимо придерживаться. Китайский гость обратил внимание принимающей стороны на урегулирование между Пекином и Токио исторических проблем, а также тайваньского вопроса. Также упомянуто о необходимости развивать политическое доверие и сотрудничество, расширять гуманитарные обмены, вносить соответствующий вклад в сохранение и упрочение мира в регионе и во всем мире.

Ван Цишань передал согласие Си Цзиньпина «в принципе» посетить Японию в будущем году с государственным визитом и выразил надежду на его тщательную подготовку.

Синдзо Абэ в свою очередь обратил внимание на углубление практического двустороннего сотрудничества, совместные действия в ответ на вызовы в международных делах. Премьер Японии высказался за урегулирование ситуации вокруг Тайваня и поддержание высокого уровня диалога между лидерами.

Ранее Ван Цишань посетил Индонезию, где также принял участие в церемонии инаугурации Джоко Видодо, недавно переизбранного на новый президентский срок.