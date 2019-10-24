Москва, 24 октября, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Повышение минимального размера оплаты труда коснется порядка 3,2 млн человек. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

Речь идёт о правительственном законопроекте, направленном на повышение уровня МРОТ с 1 января 2020 года. Так, минимальная зарплата должна будет достигать 12 тыс. 130 рублей, что на 850 рублей выше, чем сегодня.

«Данное повышение затронет где-то 3,2 млн человек, исходя из того, что чуть больше половины из них заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — отметил Вуколов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году в первом чтении. На реализацию инициативы потребуется 20,9 млрд рублей.