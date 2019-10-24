Киев, 24 октября, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала организовать проверку на полиграфе всем депутатам из парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее заявление Тимошенко сделала 24 октября в Киеве на брифинге по итогам заседания энергетического комитета.

Tymoshenko.ua Юлия Тимошенко

«Если энергетический комитет и дальше будет вести манипуляции с газотранспортной системой, их также нужно будет проверить на детекторе лжи… Они собираются сдать нашу ГТС и лишить государство возможности управлять своим имуществом», — сказала Тимошенко.

Она сообщила, что на следующем заседании депутаты комитета по энергетике рассмотрят правки в закон о ГТС Украины.

«Мы не позволим забрать у Украины ГТС. Мы хотим, чтобы премьер-министр и президент Украины взяли под свой контроль этот процесс, чтобы не лишить Украину её одной из самых мощных ГТС на европейском континенте… Они ищут хитрые ходы, как передать ГТС в хозяйственное управление иностранным корпорациям. Вот что они сейчас делают», — сказала Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №2239−1, который позволяет создать независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. В документе отмечается, что оператор ГТС может принадлежать исключительного государству или субъекту хозяйствования, который принадлежит государству.

Кроме того, депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Герус заявил, что во втором чтении Рада пропишет в законопроекте запрет на приватизацию, концессию, аренду и управление ГТС Украины третьими сторонами. Оператором газотранспортной системы будет компания «Оператор ГТС Украины». Ее выведут из состава группы «Нафтогаз Украины» и отдадут в управление компании «Магистральные газопроводы Украины», которая подчинена министерству финансов.