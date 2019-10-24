Москва, 24 октября, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Жителям дома на Беломорской улице (Северный автономный округ Москвы) вернут более 700 тыс. рублей, переплаченных за отопление. Соответствующее сообщение опубликовано 24 октября на официальном сайте мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Вернуть деньги жильцам потребовала Мосжилинспекция. Инспекторы установили, что многоквартирный дом располагает собственным индивидуальным тепловым пунктом, где управляющая организация преобразует поступивший теплоноситель для обогрева здания и приготовления горячей воды.

Управляющая компания «Орион» в период с октября 2015 года по декабрь 2016 года взимала с жителей плату за отопление по тарифу «МОЭК», включающему затраты на преобразование ресурса в услугу, доставку тепла и содержание тепловых сетей поставщика (1742,92 руб./Гкал; 1944,62 руб./Гкал).

С ресурсоснабжающей организацией УК рассчитывалась по тарифу, предусматривающему самостоятельное преобразование тепловой энергии на тепловом пункте (1451,77 руб./Гкал, 1569,36 руб./Гкал,).

Сейчас предписание Мосжилинспекции исполнено. Жителям дома возвращено 723 957 рублей.

Напомним, что УК «Орион» год назад также была вынуждена вернуть 822 тыс. рублей жильцам соседнего дома из-за аналогичного нарушения.