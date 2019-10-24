Москва, 24 октября, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Советский союз доминировал в Африке после распада колониальной системы, но потом бывшие колонизаторы стали туда возвращаться. Об этом 24 октября заявил член Совфеда РФ Олег Морозов, комментируя ход саммита «Россия — Африка» и интересы РФ на африканском континенте.

Trocaire Южный Судан

«На мировых рынках есть страны, которые различаются предельным прагматизмом. Если пришёл, скажем, куда-то китаец, то надо понимать, что он уже всё просчитал, у него есть интерес, и он понимает, что он получит, — сказал Морозов. — Мы в Африке доминировали, когда рухнула колониальная система. Мы поддержали это процесс, платили за него, а потом стали возвращаться бывшие колонизаторы. Но на первом месте (среди стран приходящих в Африку — прим. ИА REGNUM) Китай. Он никогда не приходит, если не понимает своей выгоды».

Кроме того, сенатор назвал сферы экономического сотрудничества с Африкой. Это атомная энергетика, зерно и военная продукция.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия считает перспективным процесс укрепления и развития торгово-экономических связей с Суданом, а российские инвесторы заинтересованы в наращивании своего присутствия в этой стране.