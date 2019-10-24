Москва, 24 октября, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Проект «5−100» по созданию условий для вхождения российских вузов в ведущие глобальные рейтинги будет расширен до 30 университетов. Об этом 24 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ.

Government.ru Встреча с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России

«Мы планируем расширить число участников, вы знаете об этом, с 21 до 30 университетов», — заявил Медведев.

Он напомнил, что за 7 лет работы проекта «5−100» из федерального бюджета было выделено около 70 млрд рублей, что принесло существенные результаты — к 2019 году количество российских вузов в различных глобальных рейтингах увеличилось до 48 в сравнении с 15 в 2012 году.

Отдельно премьер-министр отметил продвижение Новосибирского государственного университета, МИФИ, МФТИ, ИТМО, МИСиС, а также Высшей школы экономики.

Медведев также отметил, что дал поручение проработать вопрос об увеличении финансовой поддержки по проекту «5−100».

»Это нужно сделать. Необходимо также обновить критерии отбора вузов, которые получат эти деньги», — указал он.