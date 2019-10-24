Ярославль, 24 октября, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» заключил пробный контракт с защитником Андреем Марковым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив».

Сайт ХК «Локомотив» Андрей Марков

Хоккеисту в декабре 2019 года исполнится 41 год, последние два сезона Марков выступал за казанский «Ак Барс». В составе казанского клуба защитник выиграл Кубок Гагарина, в чемпионате КХЛ сезона 2018/2019 годов он провел 53 матча, в которых забил 2 гола и отдал 12 результативных передач. В России он также выступал за чеховский «Витязь», воскресенский «Химик» и московское «Динамо».

Андрей Марков провел 990 матчей в Национальной хоккейной лиге, причем 16 сезонов выступал только за один клуб — «Монреаль Канадиенс». В НХЛ он забил 119 шайб и набрал 572 очка. В Ярославле Марков будет выступать под 79-м номером. Дебют защитника за «Локомотив» может состояться 26 октября, когда в Ярославль приедет СКА из Санкт-Петербурга.