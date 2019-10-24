Париж, 24 октября, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Самая дорогая картина в мире «Спаситель мира» за $450 млн может приехать в Лувр на выставку-блокбастер Леонардо да Винчи. Об этом сообщает портал The Art Newspapper.

Леонардо да Винчи. Спаситель мира. Ок. 1499

Как сообщает музей, для выставки заказали два каталога: один с картиной «Спаситель мира», а второй — без. Связано это с тем, что картина может не успеть к открытию выставки из-за логистических сложностей между Лувром и Саудовской Аравией, министерство культуры которой официально является владельцем произведения.

Для выставления работы Лувр внесет залог в размере 800 миллионов евро, покрывающих расходы на транспортировку и содержание картины для выставки, а также страховку. Допускается, что Лувр представит картину, даже если она приедет после официального открытия выставки. Сама выставка продлится до 24 февраля 2020 года.